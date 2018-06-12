Форум творческой и научной интеллигенции СНГ пройдет в Астане 19-20 июня

12 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. XIII Форум научной и творческой интеллигенции СНГ пройдет в Астане 19-20 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Для участия в мероприятии в столицу Казахстана приедут более 200 делегатов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России. Тема форума - "Диалог в СНГ - перспективы гуманитарного сотрудничества в XXI веке".

"На пленарных заседаниях и в профильных секциях деятели науки, образования и искусства обсудят различные аспекты профессионального взаимодействия: гуманизация образования, преемственность и инновации в работе с молодежью, формирование межкультурного диалога, - отметили в пресс-службе. - Различные аспекты культурного сотрудничества будут в центре особого внимания делегатов в связи с проходящим в СНГ Годом культуры. Одна их дискуссий будет посвящена 20-летию казахской столицы и опыту Астаны в становлении и развитии институтов культуры".

Во время форума состоится церемония награждения лауреатов главной межгосударственной премии СНГ "Звезды Содружества". В нынешнем году среди ее лауреатов белорусская биатлонистка четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.-0-