Форум ученых стран СНГ пройдет в 2020 году в Минске

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств - участников СНГ на заседании в Душанбе (Таджикистан) рассмотрели вопросы проведения Форума ученых государств - участников СНГ в 2020 году. По предложению руководства Национальной академии наук Беларуси местом проведения выбран Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Планируется, что форум состоится во второй половине сентября 2020 года и будет скоординирован с проведением сессии Международной ассоциации академий наук (МААН) и VIII Заседания Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств - участников СНГ (СФН).

Во время заседания СФН в Душанбе рассмотрено 14 вопросов. Председателем на очередной период единогласно избран президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими. Участники заседания обсудили ход работы над проектами соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств СНГ и договора о создании Межгосударственного фонда научных исследований государств СНГ. Также рассматривался перечень перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований. Достигнута договоренность внести перечень после его доработки в установленном порядке на рассмотрение глав правительств СНГ для реализации проектов в 2019-2022 годах.

На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве между Международной ассоциацией академий наук и Советом по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств - участников СНГ, направленное на объединение усилий в целях реализации мероприятий по поддержке развития фундаментальной науки. Также одобрено решение о придании Физическому институту Российской академии наук и Физико-техническому институту им. С.У. Умарова Академии наук Таджикистана статуса базовой организации стран СНГ в области подготовки научных кадров по физическим наукам и по физико-техническим наукам соответственно.

Соглашение о создании Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств - участников СНГ было подписано Советом глав правительств СНГ 19 мая 2011 года. Участники соглашения - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Украина. Основная цель совета - создание благоприятных условий для развития, координации и последовательного углубления сотрудничества стран СНГ в области фундаментальной науки.-0-