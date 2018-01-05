Форум в Чунцине даст старт Году туризма Беларуси в Китае

5 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Туристический форум "Беларусь приветствует Китай", который 10 января состоится в городе Чунцин, даст старт Году туризма Беларуси в КНР. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пекине.

В Китай прибудет белорусская делегация, в составе которой заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной и заместитель председателя Миноблисполкома Виктор Сиренко. В форуме примут участие крупнейшие туркомпании двух стран, состоится презентация туристического потенциала Минской области и Беларуси в целом.

Во время серии культурных мероприятий 9-11 января пройдут концерты фольклорной группы "Купалинка" Белгосфилармонии в городах Фулин и Чунцин, а также выставка современной белорусской фотографии и Дни белорусского кино.

Ожидается, что проведение Года туризма Беларуси в Китае создаст позитивный информационный фон для продвижения белорусского туризма в КНР и поспособствует увеличению объемов взаимных туристических потоков. Как сообщалось, в ходе встречи премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном 1 декабря 2017 года белорусская сторона предложила официально объявить 2018-й Годом туризма Беларуси в Китае. В настоящее время Беларусь разрабатывает комплексную концепцию развития туризма как одного из двигателей национальной экономики.-0-