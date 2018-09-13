ФОТОФАКТ: Корреспондент БЕЛТА Валерия Гаврилова победила в конкурсе Министерства лесного хозяйства

В преддверии Дня работников леса Министерство лесного хозяйства Беларуси подвело итоги республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ и социальных сетях лесной тематики.

В номинации "За серию публикаций в интернете" победила корреспондент отдела экономической и научной информации главной редакции информации УП "БелТА" Валерия Гаврилова. В номинации "За лучшее освещение лесной тематики в печатных СМИ" приз получила Мария Друк из газеты "Республика". В номинации "За лучший материал на радио и телевидении" первенствовал корреспондент "Агентства телевизионных новостей" Александр Хоровец. Также по решению жюри был определен еще один победитель из числа региональных СМИ, им стала Ариадна Гребенюк. В номинации "За лучшее освещение лесной тематики в социальных сетях» победила блогер Светлана Адамович.

На праздничном мероприятии награды вручил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

Фото Геннадия Жинкова