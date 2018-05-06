ФОТОФАКТ: Майские Аквариды наблюдали белорусы ночью

Метеорный поток Аквариды, или как их еще называют Майские Аквариды, могли увидеть белорусы в ночь с 5 на 6 мая. Максимум активности звездного дождя пришелся на время после полуночи. Метеоры двигались в направлении от созвездия Водолея. На латыни Водолей Aquarius, поэтому и поток называется Аквариды. Прародительницей метеорного потока Майские Аквариды является комета Галлея. Это астрономическое явление можно будет наблюдать до 28 мая.
Фото Леонида Щеглова
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