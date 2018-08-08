ФОТОФАКТ: Парламентской делегации Японии показали коллекции одежды из льняных тканей

Во время визита в Беларусь парламентской делегации Японии концерн "Беллегпром" организовал показ коллекций одежды из тканей Оршанского льнокомбината.

В показе приняли участие предприятия концерна: "Центр Моды", "Элиз", "Белкредо", "Панда", "8 Марта", "Полесье", "Белвест". Всего продемонстрировано семь коллекций мужской и женской одежды из льняных тканей.

Фото Оксаны Манчук