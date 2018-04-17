ФОТОФАКТ: У православных верующих Радуница - день поминовения усопших

У православных верующих сегодня Радоница (Радуница) - день поминовения усопших, который приходится на вторник второй пасхальной недели.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался еще в древности. Его название происходит от слова "радость", которую принесло всем Воскресение Господне. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой пасхальной недели - как бы предписывает христианам не предаваться скорби из-за смерти близких, а наоборот радоваться их рождению в новую жизнь - жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная Иисусом Христом, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.
На православном кладбище в Гродно. Фото Леонида Щеглова
Брестчане семьями пришли на кладбище Плоска в Бресте, чтобы вспомнить усопших родственников, привести в порядок и освятить могилы. Общую панихиду провел архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Фото Вадима Якубенка
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