ФОТОФАКТ: У православных верующих Радуница - день поминовения усопших

У православных верующих сегодня Радоница (Радуница) - день поминовения усопших, который приходится на вторник второй пасхальной недели.

У православных верующих сегодня Радуница Молясь за усопших, живые как бы делятся с ними пасхальной радостью о воскресшем Христе-Спасителе. Для этого дня обязательны обрядовые блюда - поминальная постная кутья с медом, крашеные пасхальные яйца, куличи, блины, медовые пасхальные пряники.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался еще в древности. Его название происходит от слова "радость", которую принесло всем Воскресение Господне. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой пасхальной недели - как бы предписывает христианам не предаваться скорби из-за смерти близких, а наоборот радоваться их рождению в новую жизнь - жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная Иисусом Христом, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

На православном кладбище в Гродно. Фото Леонида Щеглова

Брестчане семьями пришли на кладбище Плоска в Бресте, чтобы вспомнить усопших родственников, привести в порядок и освятить могилы. Общую панихиду провел архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Фото Вадима Якубенка