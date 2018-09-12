ФОТОФАКТ: В Минске на остановке около ст.м. "Каменная горка" появились дорожные разделители

Появление дорожных разделителей, или делианаторов, впредь исключит возможность остановки легковых машин в районе остановочного пункта, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома. Это в свою очередь позволит облегчить работу общественного транспорта.

На остановке у "Каменной горки" останавливается городской и пригородный общественный транспорт. Теперь для маршрутного транспорта с помощью искусственного бордюра выделена отдельная полоса.-0-