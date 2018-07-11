11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский творческий фотоконкурс "Счастливая семья" объявлен в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

Творческое состязание проводится по шести номинациям: "Семейные традиции", "Красота материнства", "В объективе - папа!", "Большая семья - большое счастье", "Одна дорога на двоих", "Вместе работаем - вместе отдыхаем".

Участниками могут стать профессиональные и непрофессиональные фотографы, проживающие в Беларуси, вне зависимости от возраста и профессиональной деятельности, которые хотят поделиться положительным опытом семейных взаимоотношений, достигнутыми успехами в различных областях деятельности, уникальными идеями и находками, результатами фототворчества.

Материалы необходимо представить в Министерство информации на электронную почту ups@mininform.gov.by с пометкой "На фотоконкурс "Счастливая семья". Материалы оформляются в виде заархивированной папки, содержащей заполненную заявку в электронном виде, подборку фотографий в соответствии с заявленной номинацией. Каждая фотография должна быть сохранена под своим собственным названием. Каждый участник может заявляться в любом количестве номинаций, но представлять не более пяти работ в каждой из них.

Материалы представляются не позднее 1 ноября 2018 года.

Организаторами творческого состязания является Министерство информации Беларуси, редакционно-издательское учреждение "Издательский дом "Звязда". Его основные цели - популяризация в обществе традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни, материнства, отцовства и детства, формирование установки у молодого поколения на создание полноценной семьи, на здоровый образ жизни, пропаганда гендерного равенства, защиты прав детей, укрепления связи между поколениями и др.-0-