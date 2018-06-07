Фотоконкурс в честь Года малой родины объявлен в Беларуси

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный совет Федерации профсоюзов Беларуси объявил народный фотоконкурс "Радзіма", посвященный Году малой родины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Участвовать в творческом состязании могут все члены профсоюза без возрастных ограничений. Фотографии должны соответствовать одной из трех номинаций: "Пейзажные зарисовки", "Традиции и быт" или "Человек труда". К участию допускаются профессиональные или любительские оригинальные работы. Каждый участник может прислать не более трех фотографий. Заявки на конкурс принимаются по 1 октября 2018 года по адресу электронной почты fotokonkurs-fpb@mail.ru.

Итоги будут подведены на гала-концерте Республиканской народно-патриотической акции ФПБ "Мы - вместе!", размещены на интернет-портале ФПБ и в группе Молодежного совета ФПБ "Профсоюзная молодежь Беларуси" "Вконтакте". Победителей наградят дипломами I, II и III степени, памятными призами федерации, партнеров фотоконкурса. Лучшие работы презентуют на выставке, которую представят осенью во время гала-концерта акции в Минске. Позже экспозиция побывает во всех областных центрах страны. Кроме того, будет издан альбом с лучшими фотографиями.

Как отметил начальник управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе ФПБ Сергей Комадей, фотоконкурс "Я=Беларусь", который проходил в 2016 году, обрел популярность и собрал более 8 тыс. фотографий. В этом году по многочисленным просьбам было решено провести подобный конкурс, посвятив его малым городам страны.

С положением о творческом состязании можно ознакомиться на информационном портале Федерации профсоюзов Беларуси.-0-