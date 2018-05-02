ФОТОРЕПОРТАЖ: БРСМ открывает третий трудовой семестр

На площади Государственного флага в Минске Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ торжественно открыл третий трудовой семестр. Традиционно руководители профильных министерств, ветераны движения, другие почетные гости обратились к студотрядовцам с напутственными словами и вручили ребятам трудовые путевки для работы в строительных, сельскохозяйственных, педагогических, сервисных, экологических, медицинских и производственных студенческих отрядах.

Фото Максима Гучека

Первый секретарь Центрального комитета ОО БРСМ, член Совета Республики Андрей Беляков