ФОТОРЕПОРТАЖ: БРСМ открывает третий трудовой семестр

На площади Государственного флага в Минске Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ торжественно открыл третий трудовой семестр. Традиционно руководители профильных министерств, ветераны движения, другие почетные гости обратились к студотрядовцам с напутственными словами и вручили ребятам трудовые путевки для работы в строительных, сельскохозяйственных, педагогических, сервисных, экологических, медицинских и производственных студенческих отрядах.
Фото Максима Гучека
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