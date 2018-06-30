ФОТОРЕПОРТАЖ: День рождения белорусского пломбира празднуют в Минске

30 июня в Минске проходит фестиваль мороженого "Краіна марозіва". Первый белорусский пломбир был выпущен ровно 80 лет назад. Компания - организатор праздника "Ингман Мороженое" (бренд "Белый полюс") восстановила старый рецепт мороженого, в котором нет ни одной добавки "Е". "Белый полюс" на один день построил возле "Минск-Арены" тематический парк развлечений "Краiна Марозiва". Фестиваль мороженого удивляют гостей не только огромным количеством лакомства (организаторы заготовили более 30 тыс. пачек пломбира "Белы полюс"), но и настоящим снегом. В самом центре парка "Краiна Марозiва" появилась снежная горка. На главной сцене фестиваля выступают белорусскоязычные группы Akute, Shuma, "Разбітае сэрца пацана" и "Маланка Оркестр".

Фото Оксаны Манчук