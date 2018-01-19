ФОТОРЕПОРТАЖ: Крещенские купания в Беларуси

Православные верующие сегодня празднуют Святое Богоявление, Крещение Господне - один из великих непереходящих двунадесятых праздников.

Праздник начинается еще вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский сочельник, во время которого, после литургии в храмах, совершается освящение воды. Второй раз вода освящается в сам праздник Богоявления. Люди верят, что в это время вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы и дома.

До наших дней сохранилась традиция окунаться на Крещение в прорубь. Считается, что во время обряда в воде, являющейся источником новой жизни, человек умирает для греха и воскресает для Бога.

19 января на Крещение Господне минчане традиционного окунаются в купель с ледяной водой. Фото Оксаны Манчук

ФОТОРЕПОРТАЖ: Сотрудники МЧС провели крещенское купание 18 января вечером после захода солнца сотрудники МЧС по традиции провели крещенское купание - окунулись в прорубь на Цнянском водохранилище.

ФОТОФАКТ: Крещенские купания на Юбилейном озере в Гродненском районе В Гродно традиционно основным местом для купания стало озеро Юбилейное, где в районе спасательной станции уже готова и оборудована прорубь.

Массовое крещенское купание прошло 19 января и в проруби на озере Зароновское в Витебском районе. Организатором мероприятия является Витебский райисполком и Зароновский сельский Совет депутатов. Фото Александра Хитрова