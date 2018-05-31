ФОТОРЕПОРТАЖ: Мариана Щеткина и Андрей Дапкюнас приняли участие в празднике ко Дню защиты детей

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Мариана Щеткина и заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас приняли участие в традиционном праздничном мероприятии "Цели устойчивого развития в интересах детей", приуроченном к Международному дню защиты детей.

Мероприятие организовано МИД Беларуси совместно с представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Национальным координатором по достижению целей устойчивого развития.

Фото Геннадия Жинкова

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Мариана Щеткина, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси и Доктор Рашед Мустафа Сарварю

Мариана Щеткина, Рашед Мустафа Сарварю и Иоанна Казана-Вишневецкий

Мариана Щеткина, Рашед Мустафа Сарварю, Иоанна Казана-Вишневецкий и Андрей Дапкюнас

Андрей Дапкюнас