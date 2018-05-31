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ФОТОРЕПОРТАЖ: Мариана Щеткина и Андрей Дапкюнас приняли участие в празднике ко Дню защиты детей

Общество 31.05.2018 | 19:59

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Мариана Щеткина и заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас приняли участие в традиционном праздничном мероприятии "Цели устойчивого развития в интересах детей", приуроченном к Международному дню защиты детей.

Мероприятие организовано МИД Беларуси совместно с представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Национальным координатором по достижению целей устойчивого развития.

Фото Геннадия Жинкова

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Мариана Щеткина, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси и Доктор Рашед Мустафа Сарварю
Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Мариана Щеткина, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси и Доктор Рашед Мустафа Сарварю

Мариана Щеткина, Рашед Мустафа Сарварю и Иоанна Казана-Вишневецкий
Мариана Щеткина, Рашед Мустафа Сарварю и Иоанна Казана-Вишневецкий

Мариана Щеткина, Рашед Мустафа Сарварю, Иоанна Казана-Вишневецкий и Андрей Дапкюнас
Мариана Щеткина, Рашед Мустафа Сарварю, Иоанна Казана-Вишневецкий и Андрей Дапкюнас

Андрей Дапкюнас
Андрей Дапкюнас

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Теги
дети, МИД, ООН, праздник, репортаж, Совет Республики, Щеткина, ЮНИСЕФ
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Мариана Щеткина и Андрей Дапкюнас приняли участие в празднике ко Дню защиты детей
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1 июня - Международный день защиты детей На 1 января 2018 года в Беларуси проживали 1865 тыс. детей в возрасте до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года численность детей увеличилась на 107 тыс. (на 6,1%).
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