ФОТОРЕПОРТАЖ: Мариана Щеткина и Андрей Дапкюнас приняли участие в празднике ко Дню защиты детей

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Мариана Щеткина и заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас приняли участие в традиционном праздничном мероприятии "Цели устойчивого развития в интересах детей", приуроченном к Международному дню защиты детей.
Мероприятие организовано МИД Беларуси совместно с представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Национальным координатором по достижению целей устойчивого развития.
Фото Геннадия Жинкова
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