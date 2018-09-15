ФОТОРЕПОРТАЖ: Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018, который проходит сегодня в белорусской столице в третий раз, собрал единомышленников из 15 стран. В мотопараде участвуют более 6 тыс. мотоциклистов.
Традиционно колонна стартует от Кургана Славы и следует до основной площадки фестиваля возле минского Дворца спорта. По ходу движения мотопарад сопровождает эскорт ГАИ.
Мотоциклисты подготовили настоящий праздник для горожан: концерт немецкой группы Bonfire, разнообразные площадки развлечений для детей и взрослых, выставку редких мотоциклов и выступления каскадеров.
Завершится мотофестиваль салютом.
Мероприятие организовано компаниями ООО "Мото Ивент" и Iron Birds Chapter при поддержке Harley-Davidson Россия и СНГ, Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Беларуси.-0-
Фото Максима Гучека
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