ФОТОРЕПОРТАЖ: Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018, который проходит сегодня в белорусской столице в третий раз, собрал единомышленников из 15 стран. В мотопараде участвуют более 6 тыс. мотоциклистов.

Виктор Лукашенко на закрытии мотосезона: Беларусь объединяет друзей с Запада и Востока Виктор Лукашенко подчеркнул, что испытывает гордость за то, что страна "собирает столько друзей с Запада и Востока". Люди проезжают тысячи километров, чтобы поучаствовать в слете в Беларуси.

Сын Че Гевары прилетел из Гаваны на мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018 У Эрнесто 14 мотоциклов, но на фестиваль в Беларусь свой байк он брать не стал: добираться до Минска из Гаваны пришлось с пересадкой в Амстердаме.

Традиционно колонна стартует от Кургана Славы и следует до основной площадки фестиваля возле минского Дворца спорта. По ходу движения мотопарад сопровождает эскорт ГАИ.

Мотоциклисты подготовили настоящий праздник для горожан: концерт немецкой группы Bonfire, разнообразные площадки развлечений для детей и взрослых, выставку редких мотоциклов и выступления каскадеров.

Завершится мотофестиваль салютом.

Мероприятие организовано компаниями ООО "Мото Ивент" и Iron Birds Chapter при поддержке Harley-Davidson Россия и СНГ, Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Беларуси.-0-

Фото Максима Гучека

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