ФОТОРЕПОРТАЖ: "Мы из Берлина!". Как встречали победителей и праздновали в 1945 году

Встреча советских воинов-победителей в Минске в 1945 году. Фото Владимира Лупейко

Ежегодно 9 мая в Беларуси празднуется День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Великая Отечественная война является важнейшей и решающей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Посмотрите, как встречали победителей белорусы в те годы и как праздновали Победу в 1945 году.

1945 год. Празднование Победы в Минске. Фото БЕЛТА

1 июля 1944 года. Советские танки на улицах освобожденного Минска. Фото БЕЛТА

Июль 1944 года. Жители Минска встречают воинов Советской Армии, освободивших город от немецких захватчиков. Фото БЕЛТА

1 мая 1945 года. Салют Победы! Фото БЕЛТА

Летом 1945 года советские воины-победители возвращались в родные места. Фото Владимира Лупейко

Июль 1944 года. Белорусские партизаны на параде в Минске. Фото БЕЛТА

3 июля 1944 года. На улицах освобожденного Минска. Фото БЕЛТА

1944 год. Партизаны Минского соединения проходят по освобожденной столице. Фото Владимира Лупейко

Народ с радостью встречает Красную Армию. Фото Владимира Лупейко

3 июля 1944 года был освобожден Минск. Так выглядели гитлеровские завоеватели в этот день. Фото Владимира Лупейко

Белорусские партизаны на параде в освобожденном Минске 16 июля 1944 года. Фото Владимира Лупейко

1944 год. Партизаны Минского соединения проходят по освобожденной столице. Фото Владимира Лупейко