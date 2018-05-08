ФОТОРЕПОРТАЖ: "Мы из Берлина!". Как встречали победителей и праздновали в 1945 году

Ежегодно 9 мая в Беларуси празднуется День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Великая Отечественная война является важнейшей и решающей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Посмотрите, как встречали победителей белорусы в те годы и как праздновали Победу в 1945 году.
1945 год. Празднование Победы в Минске. Фото БЕЛТА
1 июля 1944 года. Советские танки на улицах освобожденного Минска. Фото БЕЛТА
Июль 1944 года. Жители Минска встречают воинов Советской Армии, освободивших город от немецких захватчиков. Фото БЕЛТА
1 мая 1945 года. Салют Победы! Фото БЕЛТА
Летом 1945 года советские воины-победители возвращались в родные места. Фото Владимира Лупейко
Июль 1944 года. Белорусские партизаны на параде в Минске. Фото БЕЛТА
3 июля 1944 года. На улицах освобожденного Минска. Фото БЕЛТА
1944 год. Партизаны Минского соединения проходят по освобожденной столице. Фото Владимира Лупейко
Народ с радостью встречает Красную Армию. Фото Владимира Лупейко
3 июля 1944 года был освобожден Минск. Так выглядели гитлеровские завоеватели в этот день. Фото Владимира Лупейко
Белорусские партизаны на параде в освобожденном Минске 16 июля 1944 года. Фото Владимира Лупейко
1944 год. Партизаны Минского соединения проходят по освобожденной столице. Фото Владимира Лупейко