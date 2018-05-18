ФОТОРЕПОРТАЖ: На аэродроме Липки исполнилась мечта Виолетты Банкович

Благотворительный фонд "Белый аист" совместно с аэродромом Липки исполнили мечту Виолетты Банкович. Девочка с диагнозом "спинальная мышечная атрофия" мечтала о фотосессии и полете на вертолете. 18 мая волонтеры осуществили ее мечту. Прогулка на вертолете для Виолетты была сюрпризом.
На снимке: Виолетта узнает, что пролетит на вертолете.
Фото Оксаны Манчук
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.355 BYN
|2.35 BYN
|2.358 BYN
|USD
|1.9938 BYN
|1.994 BYN
|1.998 BYN
|RUB
|3.2176 BYN
|3.2 BYN
|3.22 BYN