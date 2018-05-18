ФОТОРЕПОРТАЖ: На аэродроме Липки исполнилась мечта Виолетты Банкович

Благотворительный фонд "Белый аист" совместно с аэродромом Липки исполнили мечту Виолетты Банкович. Девочка с диагнозом "спинальная мышечная атрофия" мечтала о фотосессии и полете на вертолете. 18 мая волонтеры осуществили ее мечту. Прогулка на вертолете для Виолетты была сюрпризом.

На снимке: Виолетта узнает, что пролетит на вертолете.

Фото Оксаны Манчук