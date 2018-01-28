ФОТОРЕПОРТАЖ: Представители БРСМ и пионерской организации встретились с одаренными детьми из Сирии

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организации организовали 27 января в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" встречу с одаренными детьми из Сирии. В ходе встречи победители и участники республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" рассказали о проекте и презентовали свои разработки. В свою очередь пионеры развернули в "Зубренке" "Мастерскую пионерских дел", где дарили ребятам из Сирии игрушечных зубрят, изготовленных руками своих сверстников из всех регионов Беларуси.

Александр Лукьянов

Максим Кирьянов

На встрече присутствовали победители республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" по итогам 2015 года: Александр Лукьянов, адъюнкт факультета подготовки научных кадров, старший инспектор группы международного сотрудничества Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь (разработка "Нанокомпозиционные материалы на основе полиэфира и полиамида, обладающие перманентной огнестойкостью"), Максим Кирьянов, учащийся 4 курса Гомельского государственного машиностроительного колледжа по специальности "Программное обеспечение информационных технологий для САПР" ("Перчатка-тренажер для реабилитации после инсульта"). Максим Кирьянов также победил в Республиканском конкурсе инновационных проектов 2017 года в номинации "Лучший молодежный инновационный проект".

Встреча с пионерами

Участники встречи

Победители конкурса "100 идей для Беларуси" встретятся с одаренными детьми из Сирии Центральным событием встречи станет презентация республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Также представители БРСМ и БРПО расскажут сирийским детям об организованном в стране молодежном движении.

Фото БРСМ