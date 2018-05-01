ФОТОРЕПОРТАЖ: Пресс-тур представителей китайских СМИ в Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Представители средств массовой информации КНР посещают с пресс-туром Беларусь.

Среди участников пресс-тура - сотрудники международного радио Китая, центрального телевидения страны, информационного агентства "Синьхуа", китайского иностранного информационного сайта, редакции "Жэньминь Хуабао", "Жэньминь Жибао", издательской корпорации "Янцзы сегодня", редакции журнала "Вокруг света". Также приехали представители печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ провинций Ганьсу, Цинхай, Шаньдун, Сычуань, Цзянсу. Цель мероприятия - продвижение белорусских товаров на китайский рынок, содействие экспорту туристических услуг, укрепление отношений между двумя странами.

1 мая они посетили Брестскую крепость и познакомились со спецификой работы "Савушкиного продукта". Фото Вадима Якубенка