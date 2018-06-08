ФОТОРЕПОРТАЖ: Самая широкая линейка самосвалов в мире: БелАЗ презентовал 290-тонник

8 июня, Жодино /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" сегодня презентовало самосвал БелАЗ-75320 грузоподъемностью 290 т, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил заместитель главного конструктора предприятия Алексей Любецкий, этот карьерный самосвал займет нишу между машинами грузоподъемностью 240 т и 360 т. "В этом диапазоне у нас не было самосвалов. Теперь у нашего предприятия будет самая широкая линейка самосвалов в мире. В новой машине собран весь опыт наших конструкторов и учтены максимальные требования к работе во всех регионах, где сегодня эксплуатируются БелАЗы, - сказал он. - Доступ к сервисным точкам машины облегчен. Внедрено много новинок касательно несущих элементов. В раме применены литые элементы в местах большей нагрузки, что повысило надежность машины".

Завод выпустил пока только один 290-тонник. Заместитель начальника коммерческого отдела по странам дальнего зарубежья предприятия Денис Яскевич пояснил: "Это первый образец, в настоящее время он проходит испытания на полигоне у нас на заводе для дальнейшей отправки в карьер. Проверяются скоростные, тяговые, тормозные свойства. Сначала самосвал будет поставлен в Россию для работы, дальнейшей обкатки. Это может занять полгода, параллельно будем вести переговоры о поставке на рынки дальнего зарубежья".

Самосвалы этой грузоподъемности пользуются большим спросом в Северной и Южной Америке, Африке, Индонезии. В частности, заинтересованность в этой машине проявили компании из Чили, Перу. "Цель номер один - попасть на родину к нашим конкурентам в США, а также в Канаду и Мексику. Не останутся в стороне и Намибия, ЮАР. Будущее этого самосвала довольно многообещающее, будем стараться", - сказал Денис Яскевич.

Масса самосвала БелАЗ-75320 с грузом достигает 500 т. Его длина почти 15 м, ширина более 9 м, высота свыше 7 м, максимальная скорость 64 км/ч. Мощность двигателя составляет 2 тыс. 850 л.с. Кузов ковшевого типа с защитным козырьком и обогревом отработавшими газами двигателя позволяет оптимально удержать груз и минимизировать просыпание материалов. Хорошая маневренность и плавность хода достигаются за счет оптимально подобранных геометрических параметров машины и рулевого управления, использования пневмогидравлической подвески оригинальной конструкции. Подвеска со встроенным амортизатором обеспечивает поглощение ударных нагрузок, устойчивость от бокового крена, долговечность службы рамы.

На палубу высотой 4,5 м ведет диагональная лестница, которая соответствует всем стандартам безопасности по системам доступа. Поверхность ступеней противоскользящая. Поручни и ограждения эргономичные и травмобезопасные. Шины 290-тонника обладают исключительной износостойкостью и улучшенной проходимостью. Дизайн капота дополняет выступающий вперед функциональный бампер, обеспечивающий не только качественную установку лестницы, но и удобство при эвакуации самосвала буксировщиком. Водительская кабина - двухместная, повышенной комфортабельности. Она оснащена гидрообъемным рулевым управлением, современным информационным жидкокристаллическим дисплеем на приборной панели, высокоэффективным тормозом-замедлителем, системой безопасности ROPS/FOPS для всесторонней защиты водителя. Большая площадь остекления кабины предоставляет прекрасный обзор дороги.-0-

Фото Оксаны Манчук