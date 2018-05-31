ФОТОРЕПОРТАЖ: Репетиция парада ко Дню Независимости

На строевом плацу Минской военной комендатуры продолжаются объединенные тренировки парадных расчетов пешей колонны, которая будет принимать участие в параде войск Минского гарнизона в честь дня Независимости Республики Беларусь 3 июля. В составе 18 пеших парадных асчетов примут участие более 2500 военнослужащих. Особенностью нынешнего парада станет участие парадных расчетов, состоящих из женщин-военнослужащих и учащихся специализированных лицеев и кадетских классов.

Фото Рамиля Насибулина

Во время репетиции