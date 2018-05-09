ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканская акция "Беларусь помнит"

Республиканская акция "Беларусь помнит", посвященная празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходит 9 мая. Каждый может отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих предков - участников и героев войны.
Акция "Беларусь помнит" в Минске.
Акция "Беларусь помнит" в Витебске. Фото Александра Хитрова
Акция "Беларусь помнит" в Бресте. Фото Вадима Якубенка
Акция "Беларусь помнит" в Гродно. Фото Артема Турлая "Гродненская правда"
Акция "Беларусь помнит" в Минской области.
Акция "Беларусь помнит" в Могилеве. Фото Галины Гаврилович, "Могилевские ведомости" - БЕЛТА.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4056 BYN
|2.39 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.0203 BYN
|2.01 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.2082 BYN
|3.15 BYN
|3.23 BYN