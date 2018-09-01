ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественные линейки в День знаний

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 сентября отмечают День знаний. В школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года.
В торжественной линейке принял участие первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь, выпускник средней школы №4 Новогрудка Александр Турчин.
Фото Леонида Щеглова
1 сентября в гимназии №56 города Минска состоялась линейка, посвященная Дню знаний.
Фото Егора Павлющика
/Будет дополнено/-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.432 BYN
|2.429 BYN
|2.434 BYN
|USD
|2.0839 BYN
|2.081 BYN
|2.086 BYN
|RUB
|3.0618 BYN
|3.06 BYN
|3.065 BYN