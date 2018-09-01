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ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественные линейки в День знаний

Общество 01.09.2018 | 12:38
Во время торжественной линейки
Во время торжественной линейки

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 сентября отмечают День знаний. В школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

@beltanews

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День знаний прошел в СШ №4 Новогрудка

В торжественной линейке принял участие первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь, выпускник средней школы №4 Новогрудка Александр Турчин.

Фото Леонида Щеглова

В минской гимназии №56 состоялась торжественная линейка

1 сентября в гимназии №56 города Минска состоялась линейка, посвященная Дню знаний.

Фото Егора Павлющика

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Теги
Беларусь, дети, образование, праздник, школы
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