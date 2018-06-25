ФОТОРЕПОРТАЖ: В БГУ прошел бал выпускников

25 июня в Белорусском государственном университете прошел бал выпускников. В праздничном вечере приняли участие около 600 выпускников. Открыл выпускной бал ректор БГУ Андрей Король. Он выступил с напутственным словом и вручил награды победителям конкурса "Лучший выпускник БГУ-2018".
Организатором мероприятия выступило управление по делам культуры БГУ.
Фото Оксаны Манчук
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