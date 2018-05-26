ФОТОРЕПОРТАЖ: В Ботаническом саду проходят модные показы Национальной школы красоты

В Ботаническом саду в рамках фестиваля "Сердце из цветов", приуроченного к цветению рододендронов, возле главной оранжереи проходят модные показы Национальной школы красоты. Они будут проводиться на протяжении всех выходных.

Модный марафон продолжится и в понедельник 28 мая, когда вечером в здании Национальной школы красоты представят круизные и пляжные коллекции, ориентированные на взрослую аудиторию. Демонстрировать одежду и аксессуары будут выпускницы Национальной школы красоты. Самой юной модели 3 года, самой старшей – около 40 лет.

Фото Максима Гучека, БЕЛТА.