ФОТОРЕПОРТАЖ: "Хор Турецкого" выступил в Бресте

В Бресте 22 июня "Хор Турецкого" выступил с миротворческим концертом "Песни Победы".
Российский коллектив представил вниманию жителей областного центра песни, проникающие в самое сердце. На сцене Театра эстрады прозвучали такие знакомые и любимые всеми композиции, как "Темная ночь", "Вставай, страна огромная!", "Советский человек", "Три танкиста", "День Победы", "Хотят ли русские войны".
Брест стал финальной точкой в историческом марафоне "Песни Победы". С миротворческими концертами "Хор Турецкого" побывал в восьми странах. Артисты выступали в Париже, Любляне, Вене, Берлине, Минске, представили проект в Москве, Тель-Авиве и Нью-Йорке.
Фото Вадима Якубенка
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