ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественный парад в честь Дня Независимости начался в Минске

Торжественный парад в честь Дня Независимости начался в Минске

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парад войск Минского гарнизона в честь Дня Независимости начался у стелы "Минск - город-герой". В качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь его примет Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства выступит с речью. Мероприятие, которое является центральным событием празднования Дня Независимости, транслируется в прямом эфире по телевидению и радио.

В параде задействованы более 4 тыс. военнослужащих и 250 единиц боевой техники, будет представлено 19 пеших и 23 механизированных парадных расчетов. Впервые в парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов, расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Традиционно в параде примут участие военнослужащие ВС России. Перед трибунами пронесут штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов.

Минчане и гости столицы смогут увидеть легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85, который принимал участие в освобождении Беларуси. Именно на таком танке экипаж Дмитрия Фроликова первым ворвался в Минск 3 июля 1944 года. В параде принимают участие танки Т-72Б, которые предназначены для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха в оперативный, уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств. Бронетранспортеры БТР-70 МБ1 и БТР-80, легкобронированные автомобили (CS/VN3 "Дракон", "V1" МЗКТ-49100 и другие)

Также будут продемонстрированы беспилотные летальные аппараты и комплексы, которые разработаны в Беларуси в нескольких классах, в том числе "Бусел" и "Буревестник", гусеничные роботы "Богомол", которые представляют собой дистанционно управляемые системы с различными видами вооружения. На параде можно увидеть самоходные пушки 2С5 "Гиацинт" и гаубицы 2С1 "Гвоздика", 2С19 "Мста-С", реактивные системы залпового огня, в том числе "Полонез", которая обеспечивает решение боевых задач во всех видах боевых действий Сухопутных войск в любое время года и суток без топогеодезического и метеорологического обеспечения и без подготовки стартовой позиции. При этом многие технические решения, реализованные в РСЗО "Полонез" белорусскими разработчиками, не имеют аналогов в мире.

После прохождения механизированной колонны жители и гости столицы смогут увидеть в небе над Минском основные типы авиационной техники Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси. Воздушный эшелон парада представлен боевыми вертолетами Ми-8МТВ-5, Ми-24, истребителями МиГ-29, штурмовиками Су-25, военно-транспортными самолетами Ил-76, Ан-26, учебно-боевыми самолетами Як-130 и учебно-тренировочными самолетами Л-39. Воздушные суда будут пилотировать лучшие летчики военной авиации. Скорость полета для самолетов составит 350-500 км/ч, вертолетов - 60-200 км/ч. Участие в параде принимают также российские Воздушно-космические силы. Они представляют свои образцы авиационной техники: разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-30СМ.

По традиции завершит военный парад плац-концерт роты почетного караула и выступление сводного оркестра Вооруженных Сил Беларуси.-0-