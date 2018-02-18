ФОТОРЕПОРТАЖ: Выборы в местные Советы депутатов

Семья Еремовых на участке для голосования №58 г. Могилева

Выборы депутатов в местные Советы 28-го созыва состоялись в Беларуси. В качестве кандидатов в депутаты зарегистрированы 22,2 тыс. человек. В общей сложности участники кампании борются за немногим более 18 тыс. мандатов. Для голосования на местных выборах было образовано 5870 участков, из которых 250 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара, 17 - в воинских частях. В списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек.

Глава государства принял участие в голосовании на участке №1 Веснянского избирательного округа №39 Центрального района Минска, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры

Клавдия Костюкевич на участке для голосования №33 Партизанского района г. Минска

Константин Стражевич на участке для голосования №33 Партизанского района г. Минска

По традиции на участках организована праздничная торговля

Алла Фролова на участке для голосования №34 в Минском государственном медицинском колледже

Деловые качества кандидатов в депутаты Мингорсовета 28-го созыва стали определяющими при выборе, который сделала 18 февраля глава Администрации Президента Наталья Кочанова

Наталья Павленя первая приняла участие в голосовании на участке №58 в Гродно

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков проголосовал на выборах в местные Советы депутатов на участке №52 Веснянского избирательного округа №39 Центрального района Минска

На избирательном участке №1 г. Бреста пенсионерка Лилия Сетюкова - одна из первых проголосовавших

Голосует пенсионерка Лилия Сетюкова

В буфете на избирательном участке

Голосование для ветеранов войны на дому организовано на избирательном участке №13 в агрогородке Тонеж Лельчицкого района

Ветеран войны Анна Малиновская во время голосования на дому. Справа - дежурная медсестра Светлана Акулич и член участковой избирательной комиссии Наталья Точка

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович проголосовал на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва

Глосует молодая мама Анастасия Лебедева

Молодая мама Регина Рихтер и секретарь избирательной комиссии закрытого избирательного участка для голосования № 55 Ирина Кудрявцева

На участке для голосования №7 в Гродненской городской гимназии

Михаил Лискович принимает участие в голосовании на участке для голосования №7 в Гродненской городской гимназии

Во время голосования на участке №19 Московского района Минска

Съедобные композиции в одном из буфетов на избиртельном участке

На избирательном участке в Сеницком центре культуры для впервые голосующих ребят был организован полет на вертолете МИ-2 с флагом-растяжкой "Голосуй". Они совершили обзорный полет по маршруту: Сеница-Мачулищи-Колодищи-Боровляны-Сеница

Столетняя ветеран труда Татьяна Муха, отметившая юбилей 17 февраля, приняла участие в голосовании на дому на своем избирательном участке для голосования №114 Могилева. Также ей был вручен новый паспорт. На снимке: члены участковой избирательной комиссии участка для голосования № 114 Семен Крюковский, Ирина Тарасова и ветеран труда Татьяна Муха во время голосования

Насельницы Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря приняли участие в выборах в местные Советы депутатов. На фото: настоятельница женского монастыря Игумения Гавриила

Фото Максима Гучека, Рамиля Насибулина, Егора Павлющика, Николая Петрова, Олега Фойницкого, Сергея Холодилина, Леонида Щеглова, Вадима Якубёнка