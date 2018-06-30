ФОТОРЕПОРТАЖ: Выпуск офицеров в Военной академии

В учреждении образования "Военная академия Республики Беларусь" состоялся очередной выпуск офицеров.

Более 500 человек пополнят ряды офицерского корпуса Вооруженных Сил Беларуси, среди них 5 офицеров с золотой медалью, 18 лейтенантов с дипломом с отличием. Также состоялся выпуск офицеров факультета по подготовке иностранных военнослужащих, дипломы получили молодые офицеры из Боливарианской Республики Венесуэла и Республики Казахстан.

Фото Рамиля Насибулина

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков поздравляет лейтенанта Сергея Домнича

Дипломы получают молодые офицеры из Боливарианской Республики Венесуэла

Молодые офицеры Республики Казахстан

Андрей Равков

Показательные выступления