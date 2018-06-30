ФОТОРЕПОРТАЖ: Выпуск офицеров в Военной академии

В учреждении образования "Военная академия Республики Беларусь" состоялся очередной выпуск офицеров.
Более 500 человек пополнят ряды офицерского корпуса Вооруженных Сил Беларуси, среди них 5 офицеров с золотой медалью, 18 лейтенантов с дипломом с отличием. Также состоялся выпуск офицеров факультета по подготовке иностранных военнослужащих, дипломы получили молодые офицеры из Боливарианской Республики Венесуэла и Республики Казахстан.
Фото Рамиля Насибулина
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