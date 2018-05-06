Фотовыставка БОКК в Минске расскажет о деятельности сестер милосердия

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка, посвященная медицинским сестрам милосердия и волонтерам Белорусского общества Красного Креста, открывается 8 мая в Музее истории белорусского кино, сообщили БЕЛТА организаторы.

Данным мероприятием БОКК при поддержке Национального исторического музея Республики Беларусь отметит Международный день медицинской сестры (12 мая). Посетители выставки увидят архивные снимки БОКК, Международного Комитета Красного Креста, информационного агентства ТАСС и современные работы швейцарского фотографа Стефана Маурера, в которых отражены примеры гуманизма, милосердия и самоотверженности медицинских сестер милосердия и волонтеров Белорусского Красного Креста.

Особое место отведено фотографиям обладателей медали имени Флоренс Найтингейл - высшей награды для медсестер во всем мире. Медаль присуждается раз в два года за исключительную приверженность делу милосердия, гуманность и образцовую профессиональную деятельность. В Беларуси этой награды удостоены 6 медицинских сестер за мужество и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны и 5 - за беззаветное служение одиноким пожилым и тяжелобольным людям в мирное время.

"Деятельность сестер милосердия Красного Креста на территории Беларуси началась еще в 1880-х годах, - отметила Генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко. - В годы Великой Отечественной войны они помогали больным и раненым на полях сражений, в госпиталях, в партизанских отрядах. В послевоенный период стали надеждой и опорой ветеранам и инвалидам войны. Сегодня служба сестер милосердия БОКК оказывает медико-социальную и паллиативную медицинскую помощь на дому наиболее нуждающимся людям. Это одинокие и одиноко проживающие пожилые люди, люди с инвалидностью, полностью или частично утратившие способность к самообслуживанию и передвижению, с тяжелыми хроническими заболеваниями, люди, живущие с ВИЧ/СПИД".

В выставочном зале также будет проходить показ документального фильма "Зима пройдет" о Нине Близнюк - действующей сестре милосердия БОКК, награжденной медалью Найтингейл. Картина участвовала в международных фестивалях документального кино в Австрии, Армении, Германии, Италии, Польше, Португалии.

Выставка продлится по 13 мая.-0-