ФПБ констатирует стабилизацию цен в IV квартале

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси констатирует стабилизацию цен в IV квартале 2017 года, сообщила журналистам заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы подводили итоги нашего профсоюзного мониторинга цен в течение года. В начале года мы констатировали, что рост цен есть. Мы тогда обратили внимание правительства на то, что рост доходов нашего населения не соответствует росту цен. В первое полугодие эта тенденция сохранялась, в начале третьего квартала - тоже. В четвертом квартале, что нас порадовало, наступил переломный момент. Цены несколько стабилизировались, а доход населения немного поднялся в зависимости от региона, по крайней мере, они пришли в соотношение", - сказала Елена Манкевич.

По ее словам, отмечается снижение цен на плодоовощную продукцию. В то же время незначительно увеличилась стоимость молочной продукции. В последние два месяца также выросли цены на яйца. Федерация профсоюзов Беларуси обратила на это внимание правительства и регулятора - МАРТ.

В преддверии Нового года в ФПБ подсчитали, на сколько за последнее полугодие подорожал самый известный праздничный салат, составив так называемый индекс оливье. Так, стоимость ингредиентов для приготовления оливье выросла на 12%. При этом дешевле всего салат обойдется покупателям в Гомеле, а дороже всего - в Минске.

Профсоюзный мониторинг проводился в 137 городах и райцентрах, в каждом из них для контроля определен сетевой магазин, магазин шаговой доступности, государственный магазин. В 2018 году эта работа будет продолжена.

Кроме того, параллельно проводится мониторинг цен на лекарства, представители отраслевого профсоюза работают в соответствующей комиссии Минздрава. Исследуются цены на более чем 80 наименований препаратов в разных аптеках. Елена Манкевич отметила, что в течение года цены не поднимались, а по некоторым позициям произошло некоторое снижение. Что касается зарубежных препаратов, аналоги которых в Беларуси не производятся, отмечалось завышение цен по сравнению с близлежащими странами. С этими поставщиками Минздрав точечно работает. В результате на отдельные позиции достигнута договоренность по снижению цен до 26%. По итогам мониторинга ФПБ вносит свои предложения. "Я думаю, в ближайшее время мы увидим комплексный результат этой работы", - резюмировала зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси.-0-