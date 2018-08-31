ФПБ объявила конкурс в области литературы, искусства, журналистики и любительского творчества

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси объявила конкурс на соискание премии в области литературы, искусства, журналистики и любительского творчества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Всего вручат восемь премий. Пять из них в области литературы и искусства - за литературное и музыкальное произведения, работу в области театрального или киноискусства, произведение живописи, скульптуры, графики или прикладного искусства и лучшее произведение о профсоюзах. По одной премии будет за высокие достижения любительских коллективов художественного творчества и в области журналистики. Лауреата восьмой выберут среди руководителей предприятий и организаций, профсоюзных и ведомственных учреждений культуры и председателей профсоюзных организаций - за активную работу по развитию народного искусства и любительского творчества трудовых коллективов.

В свое время лауреатами этой премии становились народные артисты Беларуси Владимир Гостюхин, Михаил Финберг, Александр Ефремов, ансамбль "Бяседа", образцовый ансамбль танца "Ви-за-Ви" и др. Соискателями могут стать не только профессионалы, но и любители. "Люди рабочих профессий, которые трудятся на предприятиях или в других не смежных с искусством и культурой областях, тоже могут быть невероятно талантливыми и творческими. Для нас очень важно их отметить и поощрить", - отметил начальник главного управления по культуре и общественной работе ФПБ Глеб Лапицкий.

Награждение победителей пройдет в мае 2019 года, где им будут присвоены звания "Лауреат премии Федерации профсоюзов Беларуси", вручены почетные знаки, дипломы и денежные вознаграждения.

Документы и материалы на соискание профсоюзной премии принимаются до 1 декабря 2018 года. С положением, а также перечнем необходимых для представления документов можно ознакомиться на информационном портале ФПБ.

Премии Федерации профсоюзов Беларуси в области литературы, искусства, журналистики и любительского творчества присуждаются с 1989 года один раз в два года. За этот период лауреатами стали 4 профессиональных и 24 любительских коллектива художественного творчества, 180 деятелей культуры, искусства и журналистов.-0-