ФПБ предлагает создавать дорожные карты развития по каждому району

29 августа, Городок /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси считает важным создать индивидуальные дорожные карты по развитию каждого района Беларуси как на ближайшую, так и долгосрочную перспективу. Об этом заявил в Городке Витебской области председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы считаем, что нужно прописать дорожную карту каждому району на ближайшую и долгосрочную перспективу. Это необходимо, чтобы четко понимать, что будет построено в районе и городе через два или три года, что регион должен заработать сам, какие привлечь инвестиции, а какие субвенции должны выделить из областного или республиканского бюджетов", - отметил Михаил Орда. Только так, по его мнению, регионы смогут работать на опережение. В быстро изменяющихся условиях необходимо, основываясь на территориальных точках роста, уже сегодня развивать то, что будет востребовано завтра.

Также Михаил Орда выразил обеспокоенность низким уровнем зарплат в отдельных районах. "На Национальном совете по трудовым и социальным вопросам мы обсуждали это и направили письма губернаторам областей, в которых находятся такие регионы, чтобы обратили на них особое внимание", - сказал председатель ФПБ.

Касательно непосредственной деятельности профсоюзов он отметил, что за первое полугодие текущего года в судебных инстанциях разрешены в пользу работника 58 дел, в которых интересы трудящихся представляли профсоюзные юристы. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 40 незаконно уволенных человек, а также возвращено невыплаченных или незаконно удержанных денег на более чем Br2 млн.

На приеме Татьяна Турченко

Сегодня на Городокской ПМК-51 прошел прием граждан в соответствии с подписанным почти года назад между ФПБ и Генеральной прокуратурой соглашением о взаимодействии в сфере защиты конституционных прав и гарантий трудящихся. Прием провели председатель ФПБ Михаил Орда и генпрокурор Александр Конюк. "Вопросы были разные, некоторые связаны с уголовными делами - нужно будет провести дополнительную проверку. Кроме того, я на месте изучил более подробно ситуацию с местной ПМК-51, которую собирались ликвидировать. Сейчас она работает, хотя не без проблем. Постараюсь помочь предприятию их решить", - пояснил Александр Конюк. Он также добавил, что Федерация профсоюзов и Генпрокуратура договорились в сентябре провести круглый стол и оценить результаты годового сотрудничества.-0-

Александр Конюк