ФПБ предлагает унифицировать практику привлечения работников к материальной ответственности за ущерб нанимателю

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает унифицировать практику привлечения работников к материальной ответственности за ущерб нанимателю, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Проблема материальной ответственности работников имеет два аспекта. Во-первых, согласно законодательству, работникам, занятым по трудовому договору, коллективным договором может устанавливаться ограниченная материальная ответственность, а работникам, занятым по контракту, - нет. Это ставит их в неравные условия, и мы предлагаем установить право ограниченной материальной ответственности для всех работников. Для решения этого вопроса национальным профцентром разработаны предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс", - рассказал Михаил Орда.

Более того, профсоюзные юристы в своей работе не раз сталкивались с фактами, когда за причиненный ущерб работник наказывался дважды. При выявлении контролирующими органами нарушений сначала его привлекают к административной ответственности (в случае его виновности), а затем наниматель взыскивает в судебном порядке штраф, возложенный на юридическое лицо контролирующими органами. "При этом работникам вменяются к выплате астрономические суммы. По нашему мнению, такая практика не отвечает принципам социальной справедливости", - отметил председатель ФПБ. Для решения проблемы Национальный совет по трудовым и социальным вопросам направил обращение в Верховный суд с предложением пересмотреть сложившуюся судебную практику взыскания штрафов с работников. И в ближайшее время оно будет рассмотрено.

Вопрос привлечения работников к материальной ответственности достаточно актуален. Например, случай с ОАО "Милкавита", где профсоюзные юристы защищали интересы 200 работников, Гомельского ликеро-водочного завода, где также при содействии юристов ФПБ работников освободили от необоснованных штрафов за пропажу продукции.-0-

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