ФПБ предлагает усовершенствовать систему подготовки кадров в условиях перехода к зеленой экономике

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усовершенствовать систему подготовки специалистов в условиях перехода к зеленой экономике. Об этом заявил председатель ФПБ Михаил Орда на II Международном форуме "Профсоюзы и зеленые рабочие места", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Как отметил Михаил Орда, Минобразования инициировало пересмотр сроков обучения и сокращение набора на некоторые специальности. Разработан четкий алгоритм государственного образовательного заказа (апробация начнется в сентябре 2019 года) с участием заинтересованных министерств и ведомств. Однако профсоюзы считают, что в условиях перехода рынка к зеленой экономике преобразования должны быть более глубокими и динамичными.

"В этом процессе должны принимать участие государство, бизнес, профсоюзы и образовательные учреждения, - уверен Михаил Орда. - Причем речь идет не только о введении новых специальностей, но и о совершенствовании уже существующих. Необходимы новые профессиональные стандарты, которые будут направлены на формирование знаний и умений в области сохранения и восстановления окружающей среды по каждой профессии".

Профсоюзы затронули также проблему жесткой увязки квалификации с полученным образованием.

В Беларуси уже приступили к выработке новой национальной системы квалификаций, которая поможет сделать отечественный рынок труда более гибким.

Международный форум "Профсоюзы и зеленые рабочие места" проходит 19-20 апреля в Минске. Участие в нем принимают более 150 экспертов со всего мира.-0-