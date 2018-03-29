ФПБ предложит правительству урегулировать вопросы платы за общежития

29 марта, Бобруйск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предложит правительству урегулировать вопросы платы за общежития. Об этом заявил сегодня председатель ФПБ Михаил Орда во время выездного заседания Президиума Федерации профсоюзов в Бобруйске, встречаясь с трудовым коллективом ОАО "Белшина", передает корреспондент БЕЛТА.

В Федерацию профсоюзов участились обращения граждан по вопросам существенного роста платы за общежития. "Мы считаем, что в том числе в регионах были приняты невзвешенные решения. Все это противоречит положениям генерального соглашения, где прописана норма о том, что рост цен должен сопровождаться адекватным ростом доходов населения. Мы планируем поднять эту тему на следующей неделе на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам для рассмотрения правительством, нанимателями и профсоюзами", - сказал Михаил Орда.

"На мой взгляд, в этом вопросе нужно выработать четкие правила игры для всех, устранить явные перекосы и урегулировать ситуацию, чтобы плата за общежитие соответствовала доходам людей", - подчеркнул Михаил Орда.-0-