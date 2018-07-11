ФПБ призывает к принятию централизованных решений о снижении платы за общежитие

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси призывает к принятию централизованных решений о снижении платы за общежитие для некоторых категорий граждан или применении адресной материальной помощи, сообщили БЕЛТА в ФПБ.

В настоящее время в регионах прорабатывается вопрос о введении понижающих коэффициентов при оплате проживания в общежитиях, исходя из финансовых возможностей предприятий, на балансе которых состоят общежития. Такая практика уже есть в Минске. Профсоюзные комитеты совместно с нанимателями работают над вопросами уменьшения платы. Из 244 общежитий столицы почти в половине применяются понижающие коэффициенты, выделяется адресная материальная помощь.

"Вместе с тем данная мера не позволяет решить проблему высокой платы за проживание в общежитиях для многих категорий граждан, в частности для работников бюджетных организаций, пенсионеров, одиноких мам, а также для проживающих в общежитиях, переданных в коммунальную форму собственности, - отметили в Федерации профсоюзов. - В связи с этим необходимо принятие централизованных решений о снижении оплаты для них или применении адресной материальной помощи, субсидий по принципу начисления субсидий на оплату коммунальных услуг."

После принятия областными и Минским городским исполкомами решения о введении платы за пользование жилыми помещениями в общежитиях общая плата за них увеличилась на 28-41%. "И если для жителей столицы и столичного региона размер этой суммы составляет около 7% от зарплаты, то для жителей других областей он достигает 30%", - обратили внимание в ФПБ. Такая информация была выявлена федерацией при анализе стоимости проживания в общежитиях во время профсоюзного мониторинга цен за второй квартал 2018 года. В ФПБ по этому поводу поступают обращения от граждан.

Обеспокоенность ФПБ по этому вопросу разделяют в правительстве. Областным и Минскому городскому исполкомам поручено выработать меры по снижению платы за общежития с учетом доходов проживающих в них граждан, в первую очередь социально уязвимых категорий. Выполнение данных поручений будет строго контролировать Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Кроме того, национальный профцентр обеспокоен повышением стоимости проезда на железнодорожном транспорте. В частности, цены поездок на региональных и межрегиональных линиях экономкласса в среднем увеличились на 24%, бизнес-класса - на 32%.

Что касается цен на продукты питания, то в мае отмечается стабилизация, обусловленная сезонным снижением отпускных цен на плодоовощную продукцию. Профсоюзный мониторинг цен на социально значимые товары и услуги проводится с мая прошлого года в 274 магазинах во всех 137 городах и райцентрах страны. В каждом из них для контроля определен сетевой магазин, магазин шаговой доступности, государственный магазин. Цены смотрятся на 98 наименований продуктов. При выявлении серьезных колебаний цен, несоответствия их роста доходам населения специалисты ФПБ совместно с представителями Министерства антимонопольного регулирования и торговли, отраслевыми ведомствами изучают, насколько обоснован этот рост и какие могут быть механизмы для его снижения.-0-