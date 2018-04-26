ФПБ проведет 27 апреля прямую телефонную линию по вопросам охраны труда

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямую телефонную линию по вопросам охраны труда проведет техинспекция Федерации профсоюзов Беларуси 27 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Прямая линия состоится в преддверии Всемирного дня охраны труда, который пройдет 28 апреля. Получить консультацию можно по телефону 8(017) 203-97-69 с 11.00 до 13.00. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся безопасности на производстве.

Как отметили в пресс-службе, техническая инспекция ФПБ придает большое значение информационно-разъяснительной работе для привлечения внимания общественности к проблемам безопасности труда, травм и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью. В течение месяца по всей стране проводятся семинары и конференции с участием профсоюзов, нанимателей, работников предприятий на темы профилактики производственного травматизма и профзаболеваний.

Тема Всемирного дня охраны труда в этом году - "Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы" - выбрана не случайно. По статистике, среди работников младше 24 лет травматизм на 40% выше, чем среди сотрудников старшего возраста. "Если старшее поколение в силу своего опыта более ответственно подходит к обеспечению и соблюдению техники безопасности, то с молодежью необходимо проводить серьезную работу. Они должны понимать, какие последствия может повлечь за собой формальная запись в журнале по инструктажу, а также четко знать свои права и обязанности", - отметил главный технический инспектор труда ФПБ Александр Зайцев.

Профсоюзные организации всех уровней в течение года контролируют выполнение законодательства об охране труда на предприятиях, в организациях республики, в том числе там, где работают студенческие отряды. Проверяют условия работы, обеспеченность рабочих средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой и др. За 2017 год техинспекция труда провела более 1,1 тыс. проверок, свыше 7,3 тыс. мониторингов, выявила 64 тыс. нарушений законодательства об охране труда. Из-за нарушений приостанавливалась работа 2 378 единиц станков, машин и другого производственного оборудования, эксплуатация которого создавала угрозу жизни и здоровью работников.-0-