ФПБ проведет акцию "Поздравим маму вместе!"

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзная акция "Поздравим маму вместе!" пройдет с 8 по 12 октября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

В эти дни каждый может обратиться в свою первичную профорганизацию и заполнить красочную открытку для мамы. Работники первичек помогут оформить поздравление и отправят его по указанному адресу. Скачав понравившееся поздравление на интернет-портале ФПБ, можно отправить маме и электронную открытку на почтовый ящик или в соцсети.

Акция инициирована Молодежным советом Федерации профсоюзов в 2015 году. В 2017 году открытки с теплыми пожеланиями получили 250 тыс. матерей.

Федерация профсоюзов проводит постоянную работу по поддержке матерей. В коллективные договоры включаются дополнительные бонусы для тех, кто воспитывает детей. Например, на многих предприятиях страны многодетные мамы имеют право на один дополнительный выходной в неделю с сохранением средней зарплаты, а женщины, воспитывающие двух детей, - на один выходной в месяц с сохранением 50% среднего заработка.-0-