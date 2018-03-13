ФПБ проверит готовность сельхозпредприятий к весенне-полевым работам

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность сельскохозяйственных предприятий к весенне-полевым работам проверит техническая инспекция труда Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Месячник общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда стартует по всей стране 15 марта.

"Готовность к посевной кампании для технической инспекции труда ФПБ определяется не погодными условиями, а созданными условиями труда и безопасности. Если в некоторых регионах сегодня лежит снег и очевидно, что работы в полях проводиться не будут, это не значит, что с подготовкой техники, обеспечением работников специальной одеждой и обувью, надлежащими бытовыми условиями можно повременить", - сказал главный технический инспектор труда ФПБ Александр Зайцев. Во время месячника особое внимание уделят созданию достойных санитарно-бытовых условий для работников, занятых на весенне-полевых работах, а также обеспечению горячим питанием.

Планируется, что при мониторинге сельхозпредприятий профсоюзные инспекторы изучат спектр вопросов, касающихся охраны труда. Это проведение инструктажей, обеспечение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и механизаторов, прекращение эксплуатации машин, тракторов и агрегатов, которые не отвечают требованиям безопасности либо не прошли осмотр Гостехнадзора, обеспечение медицинскими аптечками мест работы с пестицидами и минеральными удобрениями и др.

"Наша задача - проверить условия, в которых работают люди, принципиально оценить выявленные нарушения и принять все необходимые меры по их устранению, поскольку самое главное - это безопасность", - отметил Александр Зайцев.

Сообщить о нарушениях норм и правил охраны труда можно также по телефону горячей линии Федерации профсоюзов Беларуси 8 (017) 203-90-48.-0-