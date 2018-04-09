ФПБ выявила нарушения охраны труда при подготовке к весенним полевым работам

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технические инспекторы труда Федерации профсоюзов Беларуси выявили около 1,2 тыс. нарушений в сфере охраны труда в сельскохозяйственных организациях при подготовке к весенним полевым работам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Во время месячника общественного контроля, который стартовал 15 марта, проверено более 230 сельхозорганизаций страны. Среди основных нарушений называется отсутствие у работников средств индивидуальной защиты и спецодежды, нарушение правил охраны труда при обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники. Выявлены предприятия, где не проводятся предрейсовые и послерейсовые медосвидетельствования, не функционируют санитарно-бытовые помещения. Кроме того, в некоторых организациях и вовсе нет инженеров по охране труда. Большинство выявленных нарушений не требуют больших финансовых и временных затрат и, как правило, устраняются нанимателями в кратчайшие сроки.

По словам главного технического инспектора труда ФПБ Александра Зайцева, основной причиной несоблюдения установленных правил и норм во многих случаях является человеческий фактор, что в результате может стать причиной производственного травматизма. "В связи с этим мы продолжим мониторинги соблюдения правил и норм охраны труда в АПК", - отметил он.

В ходе мониторинга изучаются вопросы обеспечения работников, занятых на весенних полевых работах, горячим питанием, наличия в душевых и умывальниках горячей воды, медицинских аптечек в местах работы с пестицидами и минеральными удобрениями. Принимаются меры, чтобы не допустить эксплуатации машин, тракторов и агрегатов, которые не отвечают требованиям безопасности либо не прошедших осмотр Гостехнадзора.

По результатам проведенных мониторингов техническая инспекция труда выдает нанимателям рекомендации с установленными сроками устранения выявленных нарушений.-0-