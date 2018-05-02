ФПБ выступает за взвешенный подход к ценообразованию

2 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Подход к ценообразованию должен быть взвешенным. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все вопросы, которые касаются ценообразования, должны быть взвешены. Цены напрямую влияют на уровень жизни людей", - сказал Михаил Орда.

Он рассказал о некоторых недостатках в политике ценообразования на конкретных примерах. Так, работники многих организаций жаловались в профсоюзы на резкий рост оплаты за общежитие - от 40% до 90%. "А ведь у многих сегодня, кто в начале пути, это единственное решение жилищного вопроса. И, конечно, подход здесь должен быть взвешенным", - убежден председатель ФПБ.

Михаил Орда отметил, что, когда рассматривалось поднятие платы за общежитие, представителей профсоюзов не приглашали на обсуждение. Если речь идет о социальных гарантиях для трудящихся, такого быть не должно. "Мы тоже ищем решения, которые бы устроили все стороны. Но человек не должен страдать", - подчеркнул профсоюзный лидер.

Еще один пример: повышение стоимости проезда в электричках и поездах на 25%. "Кто ездит на этом транспорте? Там ездят не те люди, у которых много денег. Мы видим, что это тоже невзвешенный вопрос", - констатировал председатель ФПБ.

Есть недоработки и в формировании цен на перевозку техники железнодорожным транспортом для строительных компаний, занимающихся экспортом услуг. "Цены выросли на 300-320%. Это уже в минус и становится невыгодным для строительных предприятий", - обратил внимание Михаил Орда. Если для железной дороги иначе работать тоже невыгодно, то сторонам надо находить компромисс.-0-