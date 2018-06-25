Франция заинтересована в образовательных проектах с Беларусью

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция заинтересована в реализации образовательных проектов с Беларусью. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель группы дружбы "Франция-Беларусь" Национального собрания Франции Кристоф Лежен по итогам переговоров с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарий отметил, что французская сторона заинтересована в развитии сотрудничества в туристический сфере, в том числе в агротуризме, а также образовании. "Нам очень важно, чтобы белорусские учащиеся изучали французский язык, а французские студенты могли приехать в Беларусь и тоже учиться", - сказал Кристоф Лежен.

На встрече обсуждались проекты в различных областях: сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, автомобилестроении. Как подчеркнул председатель Совета Республики, все они направлены на диверсификацию, в том числе на выравнивание платежного и торгового баланса. На данный момент Франция экспортирует в Беларусь больше, чем Беларусь во Францию. "Стоит задача в ближайшие три-четыре года значительно улучшить сальдо", - отметил Михаил Мясникович. Он добавил, что в четвертом квартале 2018 года планируется провести заседание белорусско-французской межправительственной комиссии, где будут детально проработаны направления двустороннего сотрудничества.

Как сообщалось, делегация Национального собрания Франции будет находиться в Беларуси с официальным визитом по 28 июня. В программе переговоры с рабочей группой Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Франции. По итогам будет подписано совместное заявление. Во время визита в Беларусь у делегации также запланированы встречи в Палате представителей, МИД, администрации Парка высоких технологий, Брестском облисполкоме. Французские парламентарии побывают на белорусских предприятиях, среди которых - Минский молочный завод №1 и СООО "Данон Пружаны".-0-