Фундамент суверенной Беларуси заложен молодыми людьми предыдущих поколений - Карпенко

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент суверенной независимой Беларуси заложен молодыми людьми предыдущих поколений. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко. Он принял сегодня участие в церемонии открытия памятного знака, посвященного 55-летию студотрядовского движения Беларуси.

"Этот памятный знак не только символ студотрядовского движения, но и напоминание молодежи, что они сегодняшнюю жизнь страны строят не на голом месте. До них работали многие поколения молодых людей, создававших фундамент, на котором прочно строится суверенная независимая Беларусь", - сказал Игорь Карпенко.

Этот знак открыт на территории БНТУ не случайно. "Именно здесь был сформирован один из студотрядов, который поехал в Уральскую область, и где первые объекты строили студенты БПИ и других институтов страны", - отметил министр. В 1963 году в Уральскую область Казахстана выехали 2,5 тыс. белорусских студентов. Первым командиром Белорусского сводного целинного отряда был выпускник Белорусского политехнического института Нолис Воронин. Трудовой семестр длился 70 дней. Сводный отряд участвовал в строительстве 362 объектов жилищного и культурно-бытового назначения в 41 хозяйстве Западно-Казахстанского края. В степи было построено 100 жилых домов, 18 общежитий, 34 культурно-бытовых объекта, 6 мастерских и 8 школ. За активное участие в третьем трудовом семестре и достигнутые высокие результаты в работе комсомольская организация Белорусского политехнического института была занесена в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ, 16 человек были награждены орденами и медалями. В 1984 году по итогам Всесоюзного смотра студенческих строительных отрядов БПИ было присуждено первое место среди высших учебных заведений СССР.

"Мы надеемся, что примеру БНТУ последуют другие университеты и регионы, и такие знаки появятся в каждом областном центре, потому что студотрядовское движение для многих стало дорогой жизни. В открытии памятного знака приняли участие ветераны комсомольского движения, многие из которых сейчас занимают должности ректоров и проректоров высших учебных заведений, руководителей предприятий", - рассказал второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун. Он добавил, что средства на этот памятный знак собрали бойцы студотрядов БНТУ.

Памятный знак, посвященный 55-летию студотрядовского движения Беларуси, изображает руку строителя, держащую мастерок и дугу радуги. На рабочей поверхности мастерка надпись: "Студенческим стройотрядам Беларуси". Архитектор памятного знака - декан архитектурного факультета БНТУ доктор архитектуры профессор Армен Сардаров, скульптор - Виктор Заведеев. На площадке для скульптуры при участии студентов выложены узоры белорусского орнамента.-0-