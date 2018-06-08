Футбольная школа Мурашко инвестирует в юных игроков

Предстоящий чемпионат мира по футболу в России, яркие матчи турнира значительно повысят интерес многих мальчишек и девчонок к занятиям этим увлекательным видом спорта. В такой ситуации родители часто становятся перед выбором, в какую футбольную секцию или школу отдать своего ребенка. Благо выбор сейчас широк: работают и государственные, и частные школы. Определяющим фактором зачастую становится умение тренеров расположить к себе будущих воспитанников.

Футбольная школа Николая Мурашко с момента своего создания (более трех лет назад) старается не просто научить маленьких игроков отдельным комбинациям или финтам, а предоставить возможность с помощью грамотных специалистов раскрыть лучшие индивидуальные качества юного игрока. Особое внимание в ФШМ уделяют развитию инфраструктуры и получению современных знаний по подготовке футболистов.

Стадион на улице Серова в Минске - гордость футбольной школы. На искусственном покрытии девятого поколения занимаются воспитанники ФШМ. Руководитель школы Николай Мурашко не скрывает, что современное поле - результат упорного труда все эти годы. Столь высокими стандартами не каждый профессиональный клуб может похвастаться. На вопрос, как удалось приобрести такое поле, Николай Мурашко отвечает философски: "Если чего-то сильно хотеть и о чем-то сильно мечтать, идти к цели, то все обязательно сбудется. К примеру, ранее нам приходилось ездить на занятия в том числе и в Дзержинск, зимой. Конечно, дорога отнимает время, поэтому мы очень старались, чтобы получить возможность иметь собственный искусственный газон в Минске".

Ярким событием в жизни футбольной школы стало подписание контракта о долгосрочном сотрудничестве с всемирно известным клубом "Интер". Руководитель ФШМ Николай Мурашко отмечает, что заключение соглашения с миланским клубом - прямое следствие принципов футбольной школы. "Мы постоянно стремимся к новым футбольным знаниям, наши тренеры понимают, что сейчас нужны новые технологии и методики. С момента основания школы мы стремимся развивать индивидуальные навыки игроков, привить им любовь к спорту. В академии "Интера", как и во многих европейских школах, готовят игроков, способных реализовать себя в профессиональном клубе. В ФШМ также стремимся, чтобы каждый из воспитанников легко мог адаптироваться в будущем во взрослой команде", - рассказал Николай Мурашко.

В основе философии футбольной школы, в которой занимаются ребята от 7 до 17 лет, лежит принцип "Подготовка игрока, а не команды". Команды ФШМ принимают участие в чемпионатах Минска по различным возрастам, но результат в этих матчах не ставится во главу угла. Здесь считают важным формирование индивидуально сильных футболистов, которые будут востребованы в профессиональных командах, уделяется внимание повышению квалификации тренеров для улучшения качества учебно-тренировочного процесса.

Анализ тренировочного и соревновательного процесса осуществляют опытные и целеустремленные тренеры, прошедшие серьезный отбор. Каждый тренер ФШМ соответствует множеству не только профессиональных, но и личностных критериев. Он сочетает в себе высокий уровень теоретических знаний с пониманием игры и технической подготовленностью, обладает выдержкой, любит работать с детьми. "На данный момент в ФШМ работают десять тренеров. Признаюсь, горжусь нашим коллективом. Эти тренеры - будущее нашей футбольной школы, мы и дальше продолжаем активный поиск перспективных и талантливых тренеров", - подчеркнул руководитель.

Для каждого возраста футбольной школы существует своя годовая программа обучения, учитывающая соответствующий сенситивный период.

Летний лагерь, занятия которого проходят на стадионе на улице Серова совместно с тренерами академии "Интера", пользуется популярностью у ребят. Здесь сейчас ребята и из других школ. Каждый имеет возможность проявить себя под руководством итальянских специалистов. Такие занятия позволяют детям отлично провести время, совместить занятия спортом, обучение и активный отдых, а также попасть в академию "Интера", которая откроется в Минске в сентябре.

Руководитель футбольной школы Николай Мурашко на вопрос, не опасается ли конкуренции со стороны государственных спортивных школ, подчеркивает важность работы в этом направлении. "Любая конкуренция способствует развитию. С момента основания футбольной школы мы следуем своей модели подготовки и воспитания юных игроков, с долгосрочной перспективой обучения. Понимаем, что ребенок должен вырасти не только футболистом, но и гармонично развитой личностью.

Если проанализировать статистику, то из детских команд, которые много побеждали, выходит совсем мало профессиональных игроков. Проблема заключается в том, что от игроков в детском возрасте требуют многого: четкого выполнения установки, не ошибаться во время игры при передачах, комбинациях, а это как раз и губит задатки игрока. После детского футбола ему сложно закрепиться в профессиональных клубах, так как не наработал достаточных навыков через повторения, ошибки, которые он опасался совершить. Дети, выступавшие в роли лидеров в командах, где выше ставилось индивидуальное развитие, а не результат игры, имеют больший опыт. В игре они не опасаются брать инициативу на себя, потому что уже много раз проходили эти игровые ситуации", - рассказал Николай Мурашко.

Вскоре воспитанники ФШМ смогут отдохнуть на каникулах, а в планах руководства футбольной школы установить дополнительные раздевалки, кафе и трибуны, а также завершить работы по благоустройству территории вокруг стадиона, который станет настоящей базой, не уступающей комплексу легендарного "Интера".-0-