Гаев: граждане давно не обращаются по требующим нормативного решения вопросам

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане давно не обращаются по требующим нормативного решения вопросам. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев сегодня по итогам личного приема граждан.

"Обращений становится меньше. Как показывает практика, обращений, требующих решения вопросов в нормативном плане, давно не было. Это говорит о том, что законодательство в сфере земельных отношений, регистрации недвижимости сформировано и работает. Как правило, в основе обращений лежат неразрешенные отношения, конфликты между людьми", - сказал Андрей Гаев.

Госкомимущество осуществляет многостороннюю деятельность, направленную на проведение единой политики в области земельных и имущественных отношений, геодезии, картографии, регистрации, оценочной деятельности. Наибольшее количество обращений граждан касается земельных вопросов. "В их основе зачастую лежат застарелые конфликты, которые люди годами пытаются решить с помощью органов власти. И это порой продолжается, пока суд не поставит точку в этом вопросе", - заметил Андрей Гаев.

Что касается вопросов, связанных с регистрацией недвижимости, то спорные моменты в основном возникают между обладателями права долевой собственности в отношении размеров долей, а также в связи с переходом прав на имущество.

"Бывают ситуации, когда действительно ошибаются специалисты. Установлено жесткое правило: если выявляем ошибку, допущенную специалистом подчиненных структур, то исправляют ее сами организации, например, если надо обращаться в суд, отменять регистрацию", - рассказал председатель Госкомимущества.

Когда в Беларуси завершалась приватизация жилья, в течение определенного времени поступали обращения, связанные со стоимостью приватизируемых квартир, жилых домов. "Люди старались выяснить, насколько правильно определена стоимость. До завершения этого процесса был принят указ, который позволял человеку, если он не согласен с выведенной стоимостью, самостоятельно обратиться в соответствующую службу и провести рыночную оценку. Если определялась меньшая стоимость, то приватизация осуществлялась с ее учетом. При этом затраты на оценку засчитывались в стоимость приватизируемой квартиры, то есть минусовались. Сейчас таких обращений практически нет", - отметил Андрей Гаев.

Сегодня на личном приеме у председателя Госкомимущества побывали семь человек - жители Минска и Минской области. Их обращения касались вопросов выдачи правоустанавливающих документов на земельный участок, изменения целевого назначения участка, перехода прав на принятие наследства и других. Во время приема заявители получили необходимые разъяснения, решение вопросов было взято под контроль.-0-