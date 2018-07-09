ГАИ 10-16 июля проведет акцию по контролю безопасности детей-пассажиров

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция с 10 по 16 июля проведет республиканскую акцию по контролю безопасной перевозки детей "Ребенок - главный пассажир", сообщила БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

Цель акции - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. "Сотрудники ГАИ будут уделять повышенное внимание водителям, которые игнорируют использование ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров. Запланированы выступления инспекторов в трудовых коллективах, где будут демонстрироваться профилактические фильмы, объясняться требования ПДД по перевозки детей", - рассказала Анна Банадык. Будут проводиться и массовые профилактические мероприятия по пропаганде безопасного поведения родителей и детей на дороге.

Как отметили в ГАИ, отправляясь в поездку на автомобиле, нужно помнить о том, что ребенка до 12 лет необходимо перевозить с использованием специального удерживающего устройства, а детей постарше пристегивать стандартным ремнем безопасности.

В январе-июне на дорогах Беларуси в 163 дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 несовершеннолетних, больше 170 получили ранения. Из 12 погибших детей 9 были пассажирами.-0-