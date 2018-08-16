ГАИ 17-19 августа проведет массированную отработку дороги М4

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция 17-19 августа проведет массированную отработку автодороги М4 Минск - Могилев, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
При этом будет использоваться смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД. Особое внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров, в частности детей, выявлению нетрезвых водителей и лиц без водительского удостоверения.
Госавтоинспекция напоминает о продолжении областной профилактической акции "Скорость" и рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения и быть внимательными за рулем.-0-
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