ГАИ 17-19 августа проведет массированную отработку дороги М4

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция 17-19 августа проведет массированную отработку автодороги М4 Минск - Могилев, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

При этом будет использоваться смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД. Особое внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров, в частности детей, выявлению нетрезвых водителей и лиц без водительского удостоверения.

Госавтоинспекция напоминает о продолжении областной профилактической акции "Скорость" и рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения и быть внимательными за рулем.-0-