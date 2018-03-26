ГАИ Беларуси проведет акцию для пешеходов "Не будь невидимкой на дороге" с 27 марта по 2 апреля

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция для стабилизации обстановки на дорогах и предупреждения аварий с пешеходами проведет республиканскую акцию "Не будь невидимкой на дороге" с 27 марта по 2 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Акция призвана в очередной раз обратить внимание пешеходов на необходимость соблюдения правил безопасного поведения на дороге, напомнить об обязательном использовании фликеров и жилетов повышенной видимости в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. "Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к местам массового передвижения пешеходов, а также участкам дорог и улиц, где велик риск аварий с их участием. Запланировано проведение рейдов с привлечением сотрудников милиции для отработки в часы пик и в темное время нерегулируемых пешеходных переходов и аварийно-опасных участков, - проинформировали в ГАИ. - Кроме того, все подобные участки будут обследованы на предмет освещенности и наличия необходимых технических средств организации движения".

Инспекторы ГАИ во время акции выступят в трудовых коллективах и учреждениях образования. "Сотрудники Госавтоинспекции расскажут об основных рисках и угрозах безопасности с учетом сезонных факторов, о правилах и эффективности использования световозвращающих элементов, мерах безопасности на пешеходных переходах и ответственности за совершенные правонарушения. Также предусмотрен ряд массовых профилактических мероприятий", - сообщили в ГАИ.

В январе-феврале этого года в Беларуси с участием пешеходов произошли 223 аварии - на 23 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ДТП погибли 48 человек, травмы получили 180. При этом пешеходы были признаны виновными в 101 ДТП - в них погибли 37 и были травмированы 65 человек. Больше 90% погибших получили смертельные травмы в темное время суток.-0-