8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ инициирует отказ от бессрочных водительских удостоверений с 2020 года, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Изменения предусмотрены законопроектом "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении", согласно которому удостоверения старого образца предлагается признавать недействительными с 1 января 2020 года. "Регулярно сотрудники ГАИ выявляют факты подделки либо предоставления подложных водительских прав. В подавляющем большинстве, из-за минимальных средств защиты, это касается водительских удостоверений старого образца - так называемых бессрочных. Такие документы выдавались на территории республик бывшего СССР, а также в Беларуси до 1995 года. На подобные преступления, как правило, решаются те, у кого нет прав и кто не прошел соответствующее обучение, что создает реальную угрозу безопасности дорожного движения", - отметили в ГАИ.

Кроме того, возникают определенные затруднения и при проверке таких удостоверений, так как сведения о них отсутствуют в информационных системах МВД. При этом выданные несколько десятилетий назад права иногда не позволяют идентифицировать водителя. "Важен и вопрос обеспечения должного контроля за прохождением обладателями таких удостоверений обязательного медицинского переосвидетельствования. Ежегодно в республике происходит ряд ДТП из-за плохого самочувствия водителей. Сейчас наличие медицинской справки о годности к управлению проверяется в основном при возврате прав и (или) талона к нему после изъятия, а также при их обмене", - пояснили в ГАИ.

Учитывая, что талон к водительскому удостоверению в этом году будет упразднен, эффективность такого контроля у водителей со старыми удостоверениями значительно снизится. "Практика показывает, что обладатели бессрочных прав зачастую игнорируют процедуру медицинского переосвидетельствования, в связи с чем возрастают риски совершения ими ДТП из-за ухудшения здоровья. Кроме того, в зарубежных странах выданные в СССР права признаются недействительными", - обратили внимание в Госавтоинспекции.

Как сообщалось, МВД вынесло на общественное обсуждение проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении". С проектом можно ознакомиться, а также высказать свои предложения и замечания на правовом форуме Беларуси http://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=10090.-0-